Renault Oroch avança para desafiar a líder do segmento

Em sua gama 2023, a picape apresenta design externo mais robusto, interior inteiramente novo e tecnologias inéditas. Na versão top de linha, a Outsider (R$ 137.100,00), vem equipada com motor 1.3 turbo, de 170 cv de potência e 264,6 Nm de torque, e transmissão automática continuamente variável.

As outras duas configurações, Pro (R$ 105.800,00) e Intense (R$ 111.300,00), contam com propulsor 1.6 aspirado, de 120 cv e 158,7 Nm, e um reescalonado câmbio manual de seis marchas. Com esse trio, a Renault pretende fazer frente à Fiat Toro, que domina a categoria de picapes médias.

A Oroch 2023 traz de série o sistema "Start&Stop", que desliga o veículo em semáforos ou outras paradas prolongadas. A tecnologia gera uma economia de até 5% de combustível no trânsito urbano.

O visual dianteiro da picape ficou mais agressivo com grade e para-choque novos. O modelo recebeu ainda novas barras de teto, que suportam até 80 quilos, santo-antônio redesenhado e rodas de liga-leve exclusivas. Na traseira, as lanternas ostentam acabamento fumê.

Por dentro do utilitário, mudaram painel, laterais de portas e revestimento de bancos, incrementando o conforto. O reestilizado quadro de instrumentos destaca o velocímetro digital ao centro. O volante também é novo, com acabamento escovado e botões retroiluminados.

A segurança ativa aumentou de nível na Oroch 2023. Todas as versões têm controle de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa e recurso anticapotamento. A suspensão é independente nas quatro rodas e a caçamba pode levar até 683 litros ou 680 quilos.

"A Oroch é a picape para trabalho, viagens, aventuras e tudo mais que o cliente precisar. Inovadora desde seu lançamento, chega ao mercado com uma gama completa de versões para diferentes perfis de consumidores", ressalta Bruno Hohmann, vice-presidente comercial da Renault do Brasil.

Reestilizado, painel agora é mais horizontal, e quadro de instrumentos tem velocímetro digital