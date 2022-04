Jeep Compass agora tem versão híbrida plug-in

O SUV eletrificado chega oferecendo mais desempenho e eficiência. Importado da Itália, custa R$ 360.887,00 no estado de São Paulo e R$ 349.990,00 no restante do Brasil. A Jeep promete que o Compass S 4xe será o primeiro de uma série de veículos elétricos lançados no País.

“A Jeep inicia um novo momento no Brasil, com foco na eletrificação, mas sem abrir mão da performance e capacidade off road que sempre fizeram parte de nossa história. O lançamento da plataforma 4xe é um importante passo para que nos tornemos referência em tecnologia amigável ao meio ambiente", comenta Alexandre Aquino, diretor da marca para a América Latina.

Sob o capô, ele traz o propulsor T270 turbo, que nessa configuração é movido exclusivamente a gasolina e alcança 180 cv de potência e 270 Nm de torque. Um primeiro motor elétrico, que também cumpre a função de gerador, atua como auxiliar. A dupla gera tração no eixo dianteiro e também produz eletricidade para as baterias.

No eixo traseiro fica o segundo motor elétrico, capaz de render 60 cv e 250 Nm de torque. Com isso, o Compass 4xe híbrido plug-in dispõe de tração nas quatro rodas dispensando o cardã. Quando a carga da bateria está baixa, o motor dianteiro produz e destina energia elétrica ao conjunto traseiro.

Parte do espaço original do cardã é ocupado pelas baterias, que também se prolongam sob os bancos traseiros. Com tensão de 400 volts e capacidade total de 11,4 kWh, elas possibilitam uma autonomia 100% elétrica de até 44 quilômetros.

"Vale destacar ainda a economia de combustível: mais de 120 litros de gasolina por mês considerando o uso em modo elétrico dentro do máximo da autonomia e consumo médio", acrescenta Aquino.

É possível repor a energia das baterias de duas maneiras. Uma, usando o carregador doméstico portátil que acompanha o carro, conectado a uma tomada de 110V/220V de três pinos - nesse caso, a recarga demora de quatro a 20 horas. A outra, por meio de um carregador de parede (wallbox), que dispensa instalação trifásica e possui potência de 7,4 kW, reduzindo o tempo da recarga completa para 100 minutos no modo mais rápido ou nove horas no mais lento.

Segundo a Jeep, o novo Compass S 4xe híbrido plug-in teve todo o estoque de mais de dois meses vendido nas primeiras cinco horas após o lançamento, no último dia 4 de abril. A estimativa inicial era de 120 unidades comercializadas por mês.