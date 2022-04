New City mostra avanço significativo e condições de se tornar referência

A Honda tem reputação em termos de engenharia competente e carros com grande qualidade. Não surpreende então que o New City entregue valor elevado.

Mas a nova geração do sedã compacto vai além. Além do porte maior, proporcionando mais espaço interno e conforto superior, o carro está bastante eficiente, aliando desempenho convincente com excelente economia de combustível.

Méritos para o motor quatro cilindros de 1.5 litro e para o otimizado câmbio CVT, que trabalham em sintonia, resultando em um rodar suave, boa dose de dinamismo, linearidade, mas, sobretudo, baixo consumo - durante a avaliação de Automotor, a média ficou na faixa de 15 km/l, em ciclo parte urbano, parte rodoviário.

Na cabine, não há luxo, mas o acabamento agrada aos sentidos e a montagem das peças internas é esmerada. O painel de instrumentos digital agrega sofisticação e modernidade ao ambiente, cujo isolamento acústico também merece elogios. No porta-malas, a capacidade para até 519 litros significa área generosa para bagagens.

No design do New City, a Honda deixou de lado a ousadia que vinha aplicando no “irmão maior” Civic. O visual do sedã compacto é discreto, apostando no requinte, com insertos cromados, e em vincos para transmitir um pouco de arrojo.

Todas as versões do New City trazem botão de partida do motor, ar-condicionado digital, nova central multimídia de 8 polegadas, câmera de ré multivisão e controles de estabilidade e de tração. O modelo do nosso teste era o top de linha Touring, equipado com o pacote de segurança ativa Honda Sensing, que inclui recursos importantes como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa.