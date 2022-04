Volvo amplia e moderniza campo de provas de caminhões e ônibus

A empresa acaba de expandir e atualizar o seu complexo de testes de veículos comerciais localizado no mesmo terreno da fábrica de Curitiba (PR). Trata-se da maior instalação da Volvo, desse tipo, fora da Europa.

“Ampliamos e renovamos toda a infraestrutura, com as mais avançadas soluções de engenharia. Todos os testes feitos aqui terão correspondência e validade para os mercados mundiais mais exigentes”, observa Rafael Barreto, diretor de engenharia de testes da Volvo na América Latina.

A área total tem cerca de 87 mil metros quadrados. O campo de provas conta com sete diferentes pistas para testes de durabilidade, estabilidade, freios, conforto e certificação de ruído.

Os métodos de testes adotados no local vêm sendo constantemente desenvolvidos e aprimorados, para acompanhar a evolução do mercado e das aplicações dos caminhões e ônibus. “Isso se traduz em veículos mais robustos, avançados e com melhor performance para os transportadores”, explica Barreto.

O complexo também permite sinergia com as demais áreas de negócio do Grupo Volvo. Todos os protocolos de teste de veículos no Brasil estão correlacionados com as demais pistas da empresa no mundo: na Suécia, Estados Unidos, França e Índia.

“O investimento nesta ampliação do campo de provas foi uma decisão estratégica global que demonstra a importância do Brasil”, ressalta Alexandre Parker, diretor de assuntos corporativos do Grupo Volvo na América Latina. O mercado nacional é atualmente o segundo maior do mundo para os caminhões da marca, atrás apenas dos Estados Unidos.