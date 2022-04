Lexus apresenta a segunda geração do NX 350h

Dotado do mais recente desenvolvimento do sistema híbrido da marca, o utilitário-esportivo concilia motor a combustão de quatro cilindros com dois propulsores elétricos, resultando em potência total de 246 cv. A transmissão CVT otimizada proporciona aceleração mais linear, reduzindo ou aumentando continuamente as marchas.

Todas as versões possuem modo de condução puramente elétrico (EV), outro que seleciona automaticamente a combinação entre elétrico e combustão (Auto EV), além do modo "Normal". A tração é integral permanente.

O novo NX 350h é o primeiro modelo da Lexus a receber a tecnologia que faz com que as portas se abram suavemente apenas com o toque de um botão - tanto para entrar quanto para sair. Quando o usuário aciona o interruptor, o dispositivo abre as portas, por meio de mecanismo elétrico.

O SUV japonês desembarca no Brasil em três versões: Dynamic, que custa R$ 344.990,00; Luxury, ao preço de R$ 380.990,00; e a top F-Sport, a qual sai por R$ 413.990,00. A Lexus conta, atualmente, com nove concessionárias oficiais, localizadas nas cidades de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Rio Grande do Sul (RS), Vitória (ES), Recife (PE) e Salvador (BA).