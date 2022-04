Ram 3500 leva força e capacidades aos extremos

Top de linha da marca, a nova picape também se coloca no ápice da categoria. A 3500 é o primeiro modelo da Ram a ser lançado em duas versões: a Laramie (R$ 484.990,00) - que inclui ainda a série especial Night Edition (R$ 509.990,00) - e a Limited Longhorn (R$ 529.990,00).

A fonte do poderio do utilitário é o revigorado motor turbodiesel de 6.7 litros e seis cilindros em linha. Seus números impressionam e são recordes no segmento: 377 cv de potência a 2.800 rpm e torque de 1.150 Nm a 1.700 giros.

Junto do propulsor vem a transmissão automática de seis marchas. Por meio de comandos eletrônicos no painel, o motorista escolhe entre três modos de tração - 4x2, 4x4 ou 4x4 reduzida - e o diferencial traseiro é antideslizante.

O veículo merece o adjetivo superlativo em outros aspectos. Pode transportar carga de até 1.752 quilos (ou 1.280 litros) na caçamba e rebocar até 9.021 quilos, muito além de qualquer outra picape disponível no País.

Todas as versões da Ram 3500 contam com câmera 360 graus, que facilita as manobras da carroceria de mais de seis metros de comprimento; sensores de estacionamento dianteiros e traseiros; além de câmera de caçamba, útil para monitorar cargas. Outra atração é a central multimídia com tela de 12 polegadas.

Há aquecimento e ventilação dos assentos dianteiros e aquecimento também no volante. Os pedais possuem ajustes elétricos, algo incomum no mercado, e os bancos dianteiros têm regulagens elétricas de 10 posições, com duas memórias para o motorista.

As revisões são realizadas a cada 24 mil quilômetros ou anualmente, prazos condizentes com o perfil do cliente da picape. A garantia é de três anos, com assistência 24 horas, sete dias por semana.

"A Ram 3500 é mais uma materialização do processo de consolidação da marca no Brasil, para seguirmos em um ritmo forte de crescimento, que vem desde 2020", diz Breno Kamei, diretor da Ram para a América do Sul.