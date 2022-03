A Stellantis e a LG Energy Solution anunciaram a assinatura de acordo definitivo para estabelecer a primeira unidade de fabricação em larga escala de baterias para veículos elétricos no Canadá. A joint venture fará células e módulos de bateria de íon de lítio para suprir parte significativa da produção de veículos da Stellantis na América do Norte. As empresas investirão mais de US$ 4 bilhões na construção da planta, com início da operação planejado para o primeiro trimestre de 2024.