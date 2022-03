Mitsubishi muda design polêmico do utilitário-esportivo Eclipse Cross

A gama 2023 do SUV contempla quatro versões: GLS, HPE, HPE-S e HPE-S S-AWC. Os preços são, respectivamente, R$ 186.990,00, R$ 201.990,00, R$ 221.990,00 e R$ 232.990,00.

O visual foi o foco principal das mudanças no veículo. Totalmente redesenhada, a traseira gerou um ganho de 14% na área do porta-malas em relação ao modelo anterior. As lanternas, agora em LED, o para-choques traseiro e o aerofólio também sofreram reestilização.

As laterais receberam molduras logo abaixo das portas, enquanto as rodas de 18 polegadas são inéditas. A dianteira ficou mais esportiva com o novo formato das luzes de neblina - na versão de entrada GLS, os faróis também mudaram. Por fim, a grade frontal ostenta linhas mais arrojadas.

O acabamento interno apresenta detalhes prateados que contornam o console central e o painel de instrumentos. Um dos destaques da cabine é a central multimídia da reconhecida marca JBL.

Em todas as configurações, o Eclipse Cross 2023 usa motor 1.5 turbo, de 165 cv de potência e 250 Nm de torque. A transmissão continuamente variável conta com sistema que se adapta ao modo de dirigir de cada motorista.

O modelo top da gama vem com controle dinâmico integrado à tração integral, o que proporciona uma rodagem segura em qualquer tipo de piso. Mediante acoplamento eletromagnético, a tecnologia controla automaticamente a distribuição de torque entre os eixos dianteiro e traseiro.

"Oferecemos todo um conceito 4x4 que permite aos nossos clientes adotar um estilo de vida mais 'outdoor', explorando os lugares mais remotos. O Eclipse Cross alia tudo isso a muita tecnologia embarcada, sofisticação, a um prazer imenso em termos de dirigibilidade, agora com um novo design", argumenta Letícia Mesquita Oliveira, diretora de marketing da Mitsubishi Motors no Brasil.