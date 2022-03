Imponente e bem resolvido, Commander é novo acerto da Jeep

A marca realmente parece ter descoberto a fórmula do sucesso no Brasil. Lançado em agosto do ano passado, o Commander é mais um exemplo disso: o modelo lidera a categoria há três meses consecutivos e registra participação de mercado crescente - na primeira quinzena de março, conquistou seu maior resultado no segmento, com 39%.

O primeiro modelo da Jeep desenvolvido no País tem estofo para tanto. Entrega aquilo que os consumidores de SUV esperam, como conforto, espaço e bom desempenho, com estilo requintado e imponência.

Automotor avaliou a versão do Commander equipada com motor turbo flex e tração 4x2. Batizado de T270, o propulsor rende 185 cv de potência e 270 Nm de torque, números que são suficientes para proporcionar um desempenho bastante convincente.

A boa impressão ao volante também é mérito da eficiência do câmbio automático de seis velocidades, que trabalha em harmonia com a motorização turbo flex. A ergonomia e a ótima qualidade do acabamento deixam a experiência na cabine muito aprazível. E dá para compartilhar esse ambiente com até sete pessoas.

O patamar de tecnologia do veículo também merece menção positiva. A lista inclui recursos como controle de tração, quadro de instrumentos digital, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática, detecção de ponto cego e de tráfego cruzado, alerta de mudança de faixa, reconhecimento de placas de velocidade e estacionamento automático. Ou seja, o Jeep Commander esbanja segurança e conveniência.