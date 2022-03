A marca alemã confirma a chegada ao Brasil dos novos A4 Sedan e A5 Sportback no início de abril, com valores partindo, respectivamente, de R$ 294.990,00 e de R$ 351.990,00. O motor 2.0 TFSI que equipa os modelos ganhou potência, rendendo agora 204 cv e torque de 320 Nm entre 1.450 rpm e 4.475 rpm.

"Os modelos atendem a diferentes públicos mantendo a esportividade e o design arrojado característicos da marca. Ambos conseguem aliar elegância e versatilidade", avalia Daniel Rojas, CEO e presidente da Audi do Brasil.

O A4 estará disponível em duas versões: Prestige e S line. O quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas está presente em ambas. Grade dianteira e conjunto óptico novos foram adotados tanto no sedã quanto no A5 Sportback.

Os automóveis vêm com assistência elétrica, constituída de uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia em um sistema elétrico primário de 12 volts. Com o recurso, Audi A4 e A5 conseguem se deslocar em velocidades entre 55 km/h e 160 km/h com o motor a combustão desligado, causando economia de combustível e redução de emissões.