Primeiros modelos híbridos da Subaru estreiam no Brasil

O Forester e o XV, principais produtos da marca japonesa no País, passam a contar com o sistema e-Boxer, que combina motor a combustão, tração 4x4 e a assistência de um propulsor elétrico acoplado à transmissão. Trata-se do conceito híbrido leve, em que o motor a combustão é a principal fonte de energia, com a bateria e o propulsor elétrico auxiliando em situações pontuais de uso.

A recarga da bateria de íons de lítio ocorre quando o veículo desacelera ou quando o pedal do freio é pressionado. Também acontece por meio do propulsor elétrico, quando este não estiver atuando no deslocamento do carro.

Os SUVs da Subaru também trazem o recurso de condução inteligente SI-Drive, que foi customizado para melhor aproveitar os benefícios da propulsão híbrida. No modo "S", o motor elétrico é ativado mais cedo durante a aceleração, enquanto mantém elevada a rotação do propulsor a combustão para uma resposta mais eficiente de aceleração.

A oferta do Forester e do XV híbridos no mercado brasileiro alinha a estratégia global da Subaru com o plano de eletrificação da importadora oficial da marca, a Caoa. O primeiro modelo é vendido por R$ 223.900,00, enquanto o segundo custa a partir de R$ 193.900,00.