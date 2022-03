Nissan já produz a nova picape Frontier na América do Sul

Fabricado em Córdoba, na Argentina, o utilitário irá abastecer o mercado local e ser exportado para o Brasil, Chile e Colômbia. Com isso, reforça o compromisso da marca japonesa com a região.

“Estamos promovendo a produção local e criando um ecossistema de oportunidades que vai da base de fornecedores até o ponto de venda. Em setembro de 2021, atingimos 25 mil unidades da Frontier enviadas para o Brasil, desde o início da produção na Argentina. E nossas expectativas para este novo modelo são animadoras”, afirma Gonzalo Ibarzabal, presidente da Nissan Argentina.

O projeto da picape no país vizinho começou em 2015, com o anúncio de um investimento de US$ 600 milhões de dólares. Em julho de 2018, surgiu a primeira geração local da Frontier. Pouco menos de três anos depois, após um investimento adicional de US$ 130 milhões, a montadora fortaleceu sua presença na Argentina.

“Desde que iniciamos a produção da primeira Frontier, em 2018, temos demonstrado nosso compromisso com o país e a América do Sul, apostando em nosso potencial para nos tornarmos líderes no desenvolvimento fabril, promovendo o crescimento constante da indústria, o desenvolvimento de fornecedores locais e a oportunidade de continuar gerando novos empregos”, complementa Ibarzabal.