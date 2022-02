Mercedes-Benz do Brasil registra 150 mil caminhões e ônibus exportados em CKD

A empresa alcançou, no final de janeiro, o marco histórico. A sigla CKD identifica veículos semidesmontados, cujas peças e componentes são especialmente embalados para montagem final nos países compradores.

O volume de 150 mil unidades refere-se ao acumulado desde a década de 1970, quando a Mercedes-Benz do Brasil iniciou exportações em regime CKD. Em 2021, foram 3.669 veículos exportados.

Atualmente, os caminhões e ônibus CKD – em uma proporção de 40% e 60%, respectivamente – saem da fábrica de São Bernardo do Campo (SP) para plantas da própria companhia ou de representantes na Argentina e no México, como também no Egito, Quênia, Argélia e África do Sul, no continente africano; e Indonésia, Taiwan e Vietnam, na Ásia.

“As vendas de veículos desmontados são muito importantes para nosso resultado de exportações. Além disso, contribuem para o volume de produção das fábricas de São Bernardo do Campo e de Juiz de Fora (MG)”, comenta Achim Puchert, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO para a América Latina.