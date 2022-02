Jaguar incrementa atributos do F-Pace SVR

Com desempenho aprimorado e uma nova opção de acabamento mais sofisticada, o SUV estreia sua linha 2022 com preços a partir de R$ 793.150,00. Desenvolvido pela divisão de veículos especiais da Jaguar Land Rover, o novo F-Pace SVR conta com uma motorização V8 Supercharger de 550 cv de potência e 700 Nm de torque.

"Queremos surpreender nossos clientes com uma performance de tirar o fôlego, e completar essa performance com atributos tecnológicos que garantam a eles uma fácil adaptação e uma ótima dirigibilidade ao volante", aponta Thiago Marques, responsável de produto da marca Jaguar.

O modelo traz recursos que tornam a experiência de conexão do usuário ainda mais rápida e interativa. A nova tecnologia InControl faz a interface entre a tela de infoentretenimento do F-Pace SVR e o celular do usuário.

Algumas das funcionalidades disponíveis são as de dar partida no motor, fazer ajuste de temperatura da climatização antes de estar a bordo, conferir o nível de combustível (ou carga da bateria no caso de híbridos ou elétricos), checar o histórico de viagens, ativar o localizador do veículo, acionar travas e alarme.

A linha 2022 ganhou um console central mais esportivo e intuitivo, dotado de uma tela curva sensível ao toque de 11,4 polegadas. Através dela, o motorista consegue realizar 90% dos comandos mais recorrentes com apenas dois toques, graças à estrutura simplificada de menu.

A eletrônica embarcada proporciona segurança ao Jaguar F-Pace SVR. O SUV vem com frenagem automática, farol alto automático, alerta sobre aproximação de carros ou ciclistas, controle de cruzeiro adaptativo (que mantém distância pré-definida do veículo à frente) e monitor de fadiga do motorista.