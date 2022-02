Renovada, Honda NC 750X tem opção de câmbio normal ou com dupla embreagem

O visual do modelo 2022 mudou com carenagens inferiores e superiores redesenhadas e de menores dimensões. Um novo farol de LED e as luzes de rodagem diurna conferem à parte frontal da moto uma forte personalidade.

O para-brisas também é novo e oferece mais proteção. As tampas e os painéis laterais são agora mais finos, e a lanterna traseira redesenhada harmoniza com o conjunto ótico frontal e piscas em LED.

O motor bicilíndrico da NC750X recebeu acelerador eletrônico, ajustes no comando de válvulas e melhorias no escape. Com isso, a potência subiu para 58,6 cv a 6.750 rpm - o torque máximo é de 68,9 Nm.

O câmbio, convencional ou DCT (de dupla embreagem), tem as três primeiras marchas encurtadas objetivando maior poder de aceleração, enquanto as três últimas marchas foram alongadas para melhoria do consumo. A embreagem deslizante da NC 750X atua para diminuir a tendência ao bloqueio da roda traseira em reduções de marcha mais rápidas.

A transmissão DCT permite operação automática ou manual. No modo automático, há quatro configurações disponíveis: Rain (chuva), Standard (padrão), Sport (esporte) e User (usuário).

A Honda NC 750X dotada de câmbio convencional chegará às concessionárias em março, com valor base de R$ 49.700,00. A versão DCT estreia a partir de abril, ainda sem preço oficializado.