Tiggo 5x sobe de patamar com versão Pro

O SUV mais vendido da Caoa Chery no Brasil recebe uma nova atualização e passa a ser comercializado exclusivamente nesta configuração, por R$ 154.990,00. Isso significa mais tecnologia, melhor desempenho e mudanças no design do modelo.

O motor 1.5 Turbo Flex do Tiggo 5x Pro ganhou novos sistemas de controle eletrônico, de injeção e aquecimento de combustível. Além disso, sofreu uma recalibração para atender à legislação do Proconve L7.

Para funcionar junto ao propulsor, chega uma nova transmissão continuamente variável. A dupla mecânica garante aceleração e retomadas até 5% superiores ao veículo, sem prejuízo ao consumo.

No visual, as luzes de rodagem diurna em LED exibem novo estilo e detalhes cromados, enquanto o para-choque foi totalmente redesenhado. No interior, duas telas digitais assumem protagonismo: a da central multimídia, de 10,25 polegadas, e a do painel de instrumentos, de sete polegadas.

O Tiggo 5x Pro incorporou controle de tração e estabilidade de última geração. O conjunto de suspensões, independentes nas quatro rodas, também foi revisto para aprimorar a dirigibilidade.