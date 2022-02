Jeep Renegade passa por mais profunda transformação

Exportação de motores

A Toyota do Brasil anuncia que, a partir de setembro deste ano, sua fábrica de motores em Porto Feliz (SP) fornecerá para a América do Norte. Inicialmente, a exportação será de 45.600 unidades/ano do propulsor 2.0 para aquele mercado. Para atender a essa nova demanda, a planta precisará operar 24 horas por dia em algumas linhas de produção, exigindo a contratação de 150 novos funcionários.

Investindo na América Latina

No ano em que completa 25 anos de operação no Brasil, a Iveco inicia um novo ciclo de investimentos na América Latina, no valor de R$ 1 bilhão até 2025. O aporte viabilizará o desenvolvimento de novos produtos e serviços, treinamentos e expansão da rede de concessionários, ampliação da linha de peças, incremento nos processos produtivos e contratações.

Gama elétrica

O BMW Group aumentará a aposta em veículos elétricos no mercado brasileiro. Além do lançamento dos modelos i4 e iX (que já está em pré-venda), a empresa confirma a chegada do iX3, ainda neste primeiro semestre. Com isso, serão cinco modelos totalmente elétricos comercializados no País - os três novos se juntam ao Mini Cooper S E e ao BMW i3.

Ford Maverick estreia no Brasil para competir com a Fiat Toro



/FORD/DIVULGAÇÃO/JC

O modelo global promete conciliar a robustez das picapes com a dirigibilidade dos sedãs e o conforto dos SUVs, mirando no público urbano. Para oferecer tudo isso, cobrará o preço de R$ de 239.990,00 pela versão top de linha Lariat FX4. O design da Maverick se caracteriza pelo capô imponente, silhueta quadrada e rodas posicionadas para fora da carroceria. Os faróis em formato de "C" vêm conectados à grade. Na traseira, uma barra liga as duas lanternas. A caçamba para 943 litros traz um conceito inovador, com rebaixos, pontos de amarração e acessórios que permitem adaptar o espaço a cada tipo de carga, além de um compartimento lateral com tomada para acessórios. A tampa possui uma trava elétrica e pode ser ajustada em três posições para acomodar objetos maiores. O interior da picape valoriza espaço, praticidade e conforto. O acabamento combina tons escuros, cinza, ocre e tem detalhes cobreados. O painel é digital de 6,5 polegadas e, o sistema de conectividade, avançado. Os recursos de segurança são abundantes: frenagem automática com detecção de pedestres e ciclistas, freio de estacionamento elétrico, sete airbags, assistente de partida em rampa, farol alto automático, câmera de ré, controles de tração e de estabilidade. Sob o capô, o motor EcoBoost 2.0 turbodiesel de última geração, com bloco, cabeçote e pistões de alumínio, rende 253 cv de potência e torque de 379,3 Nm. Acoplada ao propulsor, a transmissão automática de oito marchas dispõe de reduzida. A tração é integral e há cinco modos de condução.

Startup fará muitas novas contratações