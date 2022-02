O motor 2.0 turbodiesel foi atualizado para cumprir com a nova legislação brasileira de emissões do Proconve-L7, recebendo sistema de injeção de ureia para controle de emissões. O tanque de Arla 32 tem 13 litros e dura até 10 mil quilômetros.

A adaptação não impactou no tamanho do tanque de diesel, que segue com 60 litros e permite uma autonomia superior a 760 quilômetros. Segundo a Fiat, a economia foi beneficiada e, agora, a Toro turbodiesel pode rodar até 12,7 km/l.

As versões Turbo 270 Flex também ganharam eficiência: quando comparado ao propulsor regido pela legislação anterior, a melhora foi de até 7,4% no consumo de combustível.

Desde seu lançamento, a Fiat Toro já teve mais de 340 mil unidades emplacadas. Em 2021, conquistou participação de 3,6% no mercado nacional de automóveis e comerciais leves.