Pulse corporifica o que a Fiat faz de melhor

A marca italiana demorou a se render ao segmento de SUVs no Brasil. Para se ter uma ideia, o Ford EcoSport, que deu início à “popularização” dessa categoria de veículos por aqui, ao se tornar uma opção nacional que cabia no bolso da classe média, foi lançado em 2003.

Dezoito anos depois, o Pulse estreou em um mercado no qual os utilitários-esportivos deixaram de ser figurantes já algum tempo, para assumirem como protagonistas na preferência dos consumidores. Fiel às suas características históricas e focando no conceito de automóveis que sempre dominou, a Fiat optou por apresentar um modelo compacto de SUV.

O Fiat Pulse de cara agrada por seu design. Há pontos de semelhança (e peças compartilhadas) com o hatch Argo, mas o resultado final é um carro com personalidade própria, mais robusto, que utiliza bem elementos estéticos como molduras plásticas e proporções mais volumosas para transmitir imponência e força.

Automotor avaliou durante uma semana a versão Impetus Turbo 200 Flex Automática do Pulse. Além do visual externo atraente, a top de linha entrega um interior com bom nível de acabamento, mesmo que com predomínio dos revestimentos plásticos.

Mas o grande destaque do Pulse Impetus Turbo 200 Flex Automática é sua dirigibilidade. A combinação do moderno motor 1.0 de três cilindros turbinado (até 130 cv de potência e 200 Nm de torque) com a transmissão automática continuamente variável (CVT) que simula sete marchas resulta em comportamento ágil em acelerações e retomadas de velocidade, com economia e suavidade ao rodar em velocidades de cruzeiro.

A experiência positiva ao volante se completa com os ótimos recursos tecnológicos do SUV compacto da Fiat nesta configuração mais completa. Além de um avançado e versátil sistema de conectividade, o veículo conta com controles eletrônicos de estabilidade e de tração, frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de pista, quadro de instrumentos digital, sensores dianteiro e traseiro de estacionamento, e GPS embarcado.