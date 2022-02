A empresa acaba de abrir uma nova unidade em Londrina. É a segunda operação da Marcopolo em território paranaense - desde 2019, já está presente na capital Curitiba.

“A unidade de Londrina é a concretização do nosso plano de expansão no Paraná, um mercado estratégico para as vendas da empresa. Isso porque, quando avaliamos a nossa atuação no estado, nos últimos três anos, registramos resultados positivos, alcançando no período participação de mercado de 59,2% no segmento de urbano e de 79,7% no rodoviário”, explica Alexandre Cervelin, gestor comercial da Marcopolo.

Além do Paraná, a empresa conta com filiais próprias em outros três estados: Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo, além de escritório de vendas no Rio de Janeiro. Essas operações visam a aprimorar as vendas, o atendimento ao cliente e aumentar a disponibilidade de peças originais.