Novo elétrico da BMW, iX estreia e esgota em pré-venda no Brasil

Denominado pela marca alemã como “primeiro carro inteligente do País”, o modelo traz tecnologias avançadas. As 30 primeiras unidades do lote inicial disponibilizado para os consumidores brasileiros foram vendidas em apenas 12 horas. Disponível nas versões xDrive40 e xDrive50 Sport, o BMW iX custa, respectivamente, R$ 654.950,00 e R$ 799.950,00.

“Trata-se de um novo passo na conexão entre o carro, passageiros e o mundo. O iX se atualiza sozinho, aprende hábitos e antecipa desejos do usuário com inteligência artificial”, afirma Roberto Carvalho, diretor comercial da BMW do Brasil.

Posicionada no assoalho do veículo para melhorar o centro de gravidade e garantir maior proteção contra impactos, a célula de bateria do iX possui densidade energética mais alta. São 76,6 kWh de capacidade total na versão xDrive40 e 111,5 kWh na xDrive50 - com base no ciclo WLTP, o novo elétrico da BMW entrega autonomia de até 425 e 630 quilômetros, respectivamente.

O iX é o primeiro BMW a receber uma Wallbox de 22 kW e um carregador rápido, portátil e flexível. “Entendendo o desejo do cliente de carregar seus carros em casa, oferecemos dois carregadores com o modelo, que pode passar dos 600 km de autonomia”, explica Carvalho.

Equipado com dois motores elétricos, um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro, o BMW iX conta com tração integral de série. De forma combinada, os propulsores rendem 326 cv de potência e 630 Nm de torque na variante xDrive40 e 523 cv e 765 Nm na xDrive50.