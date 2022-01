Mercedes-Benz Classe C chega a sua sexta geração

Combinando design exterior agressivo e interior altamente tecnológico, o automóvel alemão é oferecido em duas versões eletrificadas: a C 200 AMG Line, que custa R$ 349.900,00, e a C 300 AMG Line, pelo preço base de R$ 399.900,00.

Medindo 4.751 milímetros de comprimento e 1.820 mm de largura, os novos Classe C são maiores do que os seus antecessores. A distância entre-eixos também aumentou, em 25 mm, para 2.865 mm.

Na cabine, a atração maior é a dupla de grandes telas digitais, uma para os dados de condução e a outra da central de infoentretenimento - esta, de orientação vertical, permite controlar todas as funcionalidades do veículo.

Além do turbo, os motores a gasolina de quatro cilindros que equipam a Classe C agora têm um gerador de partida integrado. O componente funciona como um sistema híbrido, atuando em baixas rotações.

A versão C 200 AMG Line dispõe de 204 cv de potência, enquanto a C 300 AMG Line de 258 cv. A transmissão é automática de nove velocidades com dupla embreagem para ambos os modelos.