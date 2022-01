Renault Kwid sofre reestilização e ganha tecnologias

O carro compacto experimenta sua primeira evolução significativa, começando por uma nova identidade visual: para-choque dianteiro mais imponente com parte inferior preta, luzes de circulação diurna em LED em todas as versões e grade frontal esculpida. Na traseira, para-choque e lanternas em LED são inéditos.

Por dentro, o quadro de instrumentos agora tem mostradores em LED. Todo o painel central apresenta novo acabamento, com detalhes cromados e na cor preta brilhante ou cinza, dependendo da versão, nas saídas de ar, na moldura do novo sistema multimídia de oito polegadas, nas portas e na manopla do câmbio.

O Kwid está 5% mais econômico no ciclo urbano com etanol no tanque, registrando 10,8 km/l, e 3% mais econômico com gasolina, fazendo 15,3 km/l, segundo o Inmetro. A redução no consumo foi propiciada pela adoção dos sistemas Start&Stop (desliga o motor automaticamente em paradas prolongadas) e de regeneração de energia, e pelos pneus "verdes" com 20% a menos de resistência à rolagem.

Além de mais eficiente energeticamente, o propulsor 1.0 SCe, com três cilindros, agora rende melhor - 71 cv de potência com etanol e 68 cv com gasolina. O torque também aumentou, para 98 Nm e 92,1 Nm, respectivamente.

O Renault Kwid ainda passa a incorporar, de série, controle eletrônico de estabilidade e assistente de partida em rampas. O modelo está disponível nas versões Zen (R$ 59.890,00), Intense (R$ 64.190,00) e na aventureira Outsider (R$ 67.690,00).