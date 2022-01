Renault Master muda para continuar líder do segmento

Mais vendido do Brasil entre os furgões grandes há oito anos consecutivos, o modelo recebe novo design frontal, mudanças internas para ampliar o conforto e mais tecnologia para segurança. Além disso, seu motor passou por evoluções, ficando mais econômico e com melhor desempenho.

O Master 2023 é vendido nas versões Furgão, Chassis, Vitré e Minibus, com três opções diferentes de comprimento e duas de altura do teto da carroceria. Os preços começam em R$ 187.600,00 e atingem R$ 281.300,00.

O visual dianteiro do furgão está mais robusto com a adoção de uma grade frontal com design vertical, faróis com luzes diurnas de rodagem em LED, capô com linha mais alta e para-choque reforçado, todos componentes novos. No interior, o volante exibe desenho mais sofisticado e o quadro de instrumentos agrega uma tela digital de 3,5 polegadas, para abrigar as funções do computador de bordo.

A nova geração do propulsor 2.3 dCi turbodiesel de quatro cilindros ganhou 6 cv, rendendo agora 136 cv. O torque cresceu 16%, alcançando 360 Nm. Para completar, houve incremento médio de 24% na economia de combustível.

A segurança do veículo foi incrementada com a incorporação, em todas as versões, de recursos como controles de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa e sistema anticapotamento, entre outros.

“Com a Master 2023, nosso cliente profissional passa a ter um veículo ainda mais econômico, seguro e moderno, ainda contando com todo o suporte da rede Pro+, que entrega uma verdadeira solução para os desafios de mobilidade do seu negócio”, ressalta Bruno Hohmann, vice-presidente comercial da Renault do Brasil.