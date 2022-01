Toyota introduz a linha 2023 do compacto Yaris

Produzidas na fábrica de Sorocaba (SP), as versões hatch e sedã do modelo estão mais completas, com novo design frontal e melhorias importantes na área da segurança. Os preços partem de R$ 92.190,00 (Yaris Hatchback XL) e chegam a R$ 116.990,00 (Yaris Sedã XLS). Todas as variantes do carro agora são equipadas com transmissão automática continuamente variável (CVT), que simula sete velocidades, e motor 1.5 flex Dual VVT-i. A potência disponível, com etanol, é de 110 cv, com torque de 146 Nm - usando gasolina, os números são 105 cv e 140 Nm. O visual dianteiro do Yaris ficou mais fluido, com direito a para-choque redesenhado. A luz de rodagem diurna em LED se torna atributo padrão da linha 2023. No interior, o compacto tem um novo estilo no revestimento dos bancos das configurações XL e XS e cor prata escura nos acabamentos. Central multimídia com tela de sete polegadas sensível ao toque também vira item de série de qualquer Yaris. Já contando com recursos como controles de tração e de estabilidade, e assistentes de partida em rampa e de frenagem, o Yaris eleva sua segurança ao agregar, em toda a gama, sete airbags (um de joelho, dois frontais, dois laterais e dois de cortina). As versões XS e XLS foram além, incorporando sistema de pré-colisão e alerta de evasão de faixa.

Fiat Mobi está mais econômico e menos poluente



STELLANTIS/DIVULGAÇÃO/JC

O modelo 2022 traz novidades e avanços técnicos. Passa a vir com sistema de monitoramento da pressão dos pneus, que faz o acompanhamento contínuo da calibragem. Caso qualquer perda de pressão seja detectada em um ou mais pneus, um alerta é emitido na cabine. O propulsor 1.0 Fire Evo do Mobi foi recalibrado para atender à nova norma de emissões Proconve L-7 (PL7). Isso causou uma melhora de até 7,9% no consumo de gasolina e etanol, tanto no ciclo urbano quanto no rodoviário. Como resultado, a autonomia do carro pode superar os 700 quilômetros. O proprietário que utilizar etanol terá partidas ainda mais rápidas em função do sistema de pré-aquecimento de combustível, que dispensa o tanque auxiliar de gasolina no cofre do motor. Além de facilitar a ignição, tal tecnologia também reduz as emissões. Veículo mais vendido da categoria e quinto hatch mais emplacado no Brasil no ano passado, o Fiat Mobi é oferecido nas versões Like e Trekking, com cinco opções de cores.

Frota elétrica maior

A locadora Unidas anunciou investimento de R$ 370 milhões para este ano, destinado à ampliação de sua frota de veículos eletrificados no Brasil. A empresa firmou acordo com montadoras para compra de um total de dois mil modelos eletrificados, sendo 1.600 deles 100% elétricos, que serão dedicados à locação diária e aos clientes corporativos de gestão e terceirização de frotas. O movimento da Unidas significará um acréscimo de 56% nos emplacamentos de veículos totalmente elétricos no País: em 2021 foram vendidos 2.800 deles, conforme a Associação Brasileira do Veículo Elétrico.

Financiamento de veículos

As vendas financiadas de veículos em 2021 somaram 5,9 milhões de unidades, entre novas e usadas - incluindo motos, autos leves e pesados, segundo dados da B3. O número representa crescimento de 6,8% em relação ao ano anterior e equivale a 375 mil unidades financiadas a mais. Os destaques foram os segmentos de pesados e de motos, com aumentos de 18% e 17,6%, respectivamente, na comparação. Os financiamentos de veículos usados corresponderam a 70% do total em 2021, registrando acréscimo de 10,7% frente a 2020.

Pneu mais sustentável

A Goodyear divulgou a criação de um pneu de demonstração, desenvolvido com 70% de sua composição a partir de materiais sustentáveis, como óleo de soja e um tipo de sílica produzida com cinzas de casca de arroz. No total, são 13 ingredientes em nove componentes diferentes. O óleo de soja ajuda a manter o composto de borracha de um pneu flexível, à medida que as temperaturas mudam. Trata-se de um insumo biológico que reduz o uso de produtos petrolíferos. Já a sílica tem a função de melhorar a aderência e reduzir o consumo de combustível. A sílica obtida da casca de arroz cumpre igualmente com esta finalidade.

Automóveis conectados