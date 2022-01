O caminhão evolui para atender ao cliente que precisa de um veículo que transite bem tanto no fora de estrada quanto no asfalto. Os sensores eletrônicos do controle de tração monitoram constantemente a trajetória do Delivery 11.180 4x4 e, mediante qualquer redução na aderência dos pneus ao solo, ativa automaticamente os freios e ajusta o torque do motor até que se recupere o controle do movimento.

Isso se soma a outros recursos do caminhão que possibilitam maior eficiência na operação, como, por exemplo, a roda livre no eixo dianteiro. O equipamento permite um menor consumo de combustível e maior durabilidade do diferencial quando a tração 4x4 não se faz necessária. A agilidade, no asfalto ou na terra, vem do motor com 175 cv de potência e torque máximo de 600 Nm.

“Transferimos para esse 4x4 toda a nossa expertise em caminhões leves e médios e o resultado surpreende os clientes porque o caminhão entrega seu máximo desempenho, com robustez e economia, em qualquer tipo de aplicação fora de estrada ou mista”, declara Bruno Schonhorst, gerente de marketing de produto da Volkswagen Caminhões e Ônibus.