Já na linha 2023, Corolla traz mais segurança

Tanto o modelo sedã quanto o SUV Cross passam a contar de série com a tecnologia de segurança ativa Toyota Safety Sense em suas versões flex. Antes, apenas as configurações híbridas eram equipadas com o sistema.

O Toyota Safety Sense inclui recursos como a pré-colisão frontal, que usa câmera e radar para detectar veículos que circulam nas ruas e estradas. Em caso de colisão iminente, o dispositivo alerta o motorista e ativa os freios.

A lista prossegue com assistência de permanência em faixa, farol alto automático e o controle de cruzeiro adaptativo. Este último é o chamado piloto automático "inteligente", capaz de manter o Corolla a uma velocidade constante pré-determinada, reduzindo essa velocidade quando o tráfego de veículos à frente exige.

O sedã Corolla ganha carregador de celular por indução nas versões Altis Premium e Altis Premium Hybrid, assim como sensores de estacionamento dianteiros e traseiros nas configurações Altis Hybrid, XEI e GLi.

As variantes XRE e XR do Corolla Cross, que já tinham sensores traseiros, receberam sensores dianteiros. O SUV ainda sofreu atualização no painel de instrumentos das versões XRE e XRV Hybrid, agora com tela digital de sete polegadas colorida, a mesma já instalada na top de linha XRX Hybrid.