Motor diesel híbrido leve é novidade do Discovery Sport

Após anunciar o retorno da produção do Range Rover Evoque no Brasil, a Jaguar Land Rover apresenta mais uma novidade vinda de sua fábrica de Itatiaia, no Rio de Janeiro: o Discovery Sport, que chega ao modelo 2022 com atualizações no sistema de propulsão.

A nova motorização diesel de 2.0 litros, quatro cilindros e 204 cv de potência adota a tecnologia híbrida leve "MHEV". Com isso, o Discovery Sport é o segundo automóvel da Land Rover a aplicar esse conceito.

O MHEV combina um propulsor a combustão com um alternador do motor de partida, capaz de armazenar energia, normalmente desperdiçada durante a desaceleração do veículo, em uma bateria de lítio de 48 volts. Essa energia serve tanto para auxiliar a aceleração quanto para reduzir o consumo de combustível.

Disponível nas versões S, SE e R-Dynamic SE, o Discovery Sport também será oferecido com um motor flex de 2.0 litros, quatro cilindros e 250 cv de potência. Em todas as configurações, o SUV tem tração integral e sistema "Terrain Response 2", o qual ajusta a dirigibilidade a diferentes tipos de terreno, on e off road.

O Discovery Sport 2022 já pode ser encontrado nas concessionárias da Jaguar Land Rover, com preços partindo de R$ 323.950,00 na versão flex e de R$ 353.950,00 na configuração diesel com tecnologia híbrida MHEV.