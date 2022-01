Audi A3 inicia o ano com nova versão S Line

Recém-lançado, o modelo terá essa opção tanto na carroceria sedã quanto na hatchback, chamada pela marca de "Sportback". As primeiras unidades chegam às concessionárias nos próximos dias e serão comercializadas a partir de R$ 249.990,00, na modalidade de venda direta.

Os novos A3 Sedan e A3 Sportback estrearam no Brasil no último trimestre de 2021. A versão S Line conta com o motor 2.0 TFSI a gasolina, que entrega potência de 190 cv e torque de 320 Nm, e com a transmissão S Tronic de dupla embreagem e sete velocidades - é o mesmo conjunto motriz que equipa a configuração top de linha do carro alemão, a Performance Black.

Com 4,34 metros de comprimento e 1,82 m de largura, o A3 Sportback cresceu pouco mais de três centímetros nestas duas dimensões em comparação com seu antecessor. A altura de 1,43 m e a distância entre-eixos de 2,64 m, por sua vez, permaneceram inalteradas.

Já o Sedan ficou maior em todas as medidas em relação à geração anterior, menos na distância entre-eixos. Seus 4,50 metros de comprimento significam que ele é quatro centímetros mais longo; a largura aumentou dois centímetros, para 1,82 m; e a altura subiu um centímetro, para 1,43 m.

O exterior do modelo apresenta proporções dinâmicas e estilo esportivo, com destaque para a ampla grade e as grandes entradas de ar frontais. Internamente, o acabamento do console central é feito com alumínio texturizado.

O cockpit tem orientação total para o motorista e traz um display sensível ao toque de 10,1 polegadas. O quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas permite três visualizações diferentes.