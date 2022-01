Desenvolvido para ser totalmente elétrico, o utilitário usa a avançada plataforma Ultium da General Motors, oferecendo capacidade, desempenho e versatilidade. Prevista para estrear no mercado norte-americano em 2023, a Silverado EV estará disponível, inicialmente, em duas configurações: RST First Edition e a WT, esta última voltada para frotistas.

A nova arquitetura da picape utiliza o conjunto de baterias de 24 módulos como parte da sua estrutura, permitindo uma maior autonomia, prevista em até 640 quilômetros com uma carga completa. Tanto as versões RST quanto WT são compatíveis com sistemas de carregamento rápido de até 350 kW, permitindo ampliar a autonomia em 160 quilômetros em 10 minutos, de acordo com estimativas da fabricante.

Com mais de 670 cv de potência e quase 1.000 Nm de torque no modo de força máxima, o veículo possui capacidade de reboque de até 4.535 quilos e consegue levar até 590 quilos de carga útil na caçamba.