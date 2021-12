McLaren apresenta o esportivo híbrido Artura no Brasil

Em evento no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), a marca mostrou o modelo, lançado mundialmente em 2021, e cujas primeiras entregas no mercado nacional estão previstas para o segundo trimestre de 2022. O valor é para pouquíssimos bolsos: R$ 2,7 milhões - e pode mudar até lá devido às variações cambiais.

Totalmente novo, o Artura é o primeiro modelo híbrido de produção em série da McLaren Automotive. Seu conjunto motriz associa um propulsor a combustão V6 biturbo de 3.0 litros a um motor elétrico com bateria de 7,4 kWh. A potência combinada é de 680 cv, com torque de 720 Nm.

A autonomia no uso puramente elétrico é pequena: 30 quilômetros. Mas o desempenho impressiona, com aceleração de zero a 100 km/h em três segundos e velocidade máxima limitada eletronicamente a 330 km/h - no modo eletrificado, o limite fica em 130 km/h.

A transmissão é outro desenvolvimento inédito, com oito velocidades, e integra o primeiro diferencial eletrônico da McLaren. A marcha à ré se dá pela reversão do motor elétrico, o que contribui para diminuir o peso da caixa de câmbio.

O conceito do habitáculo também é novo. Todos os controles principais podem ser acionados sem a necessidade de tirar as mãos do volante. O motorista consegue escolher entre quatro modos de condução: E-mode (100% elétrico), Comfort (prioriza a autonomia, desligando o motor a combustão abaixo de 40 km/h), Sport e Track (pista).