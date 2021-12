Ram lança a linha 2022 das suas picapes

Registrando o segundo ano consecutivo de recorde de vendas no Brasil, a marca apresenta seus produtos com evoluções em tecnologia e algumas mudanças visuais, além do retorno de uma série especial.

Principal modelo da Ram, com 2.189 emplacamentos anotados até o fechamento do mês de novembro, a picape 2500 Laramie (R$ 449.990,00) ganha novas rodas e grade dianteira com ainda mais elementos cromados. A tampa traseira recebeu iluminação em LED sobre a maçaneta, para facilitar o engate de reboque à noite.

A central multimídia Uconnect, com tela de 12 polegadas, também foi aprimorada. Agora a conectividade com Android Auto e Apple CarPlay pode ser feita sem cabo e há a possibilidade de parear dois smartphones ao mesmo tempo.

Para completar, a Ram 2500 Laramie tem a volta da série Night Edition (R$ 474.990,00). Nela, todos os acabamentos cromados ficam pretos ou na cor da carroceria, conferindo um estilo mais agressivo. O revestimento interno segue o mesmo padrão escurecido.

Ainda mais segura, a Ram 2500 Laramie Night Edition traz controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem e sensor de permanência em faixa com correção ativa. Seus estribos são escamoteáveis: ficam "escondidos" e surgem, graças a um mecanismo elétrico, ao abrir uma das portas, ajudando na aerodinâmica.

Além das melhorias no sistema multimídia, a versão Ram 1500 Rebel (R$ 449.990,00) passa a vir sempre com todos os acabamentos externos pretos, incluindo rodas, logotipo da marca na grade e anteparo central no para-choque dianteiro. Até então, esses detalhes escuros eram exclusivos de um pacote opcional.