Chevrolet apimenta a picape S10 para atrair novos públicos

Um bom termômetro para saber se um veículo irá fazer sucesso no mercado é o quanto de atenção ele desperta das pessoas nas ruas. Nesse quesito, a Chevrolet S10 Z71 tirou nota alta: não foram poucas as perguntas e olhares curiosos durante os sete dias que Automotor avaliou o utilitário.

A nova versão da picape tem visual diferenciado, incrementando por mais de 20 itens de personalização. O resultado é uma aparência agressiva, com destaque para componentes exclusivos, como o santo-antônio e os estribos em formato tubular, as molduras de proteção dos paralamas e os pneus todo-terreno.

Internamente, as peculiaridades do modelo incluem apliques centrais do painel, materiais das portas e do console em preto, contrastando com os detalhes em cinza acetinado. Volante e bancos contam com revestimentos suaves ao toque.

Na parte mecânica, a S10 Z71 adota o mesmo conjunto das configurações mais sofisticadas da picape da Chevrolet: motor 2.8 turbodiesel, transmissão automática de seis marchas e tração 4x4. A turbina do propulsor redimensionada ajuda no desempenho, vigoroso em todas as faixas de rotação.

Chassi e suspensão reforçados resultam em maior firmeza na rodagem, com redução das oscilações da carroceria. O veículo não foge da sua condição de utilitário, o que significa maior foco na robustez do que no conforto.

A Chevrolet S10 Z71 investe em uma imagem mais esportiva para atrair clientes não só do campo, mas também da cidade. Em um mercado cada vez mais dominado pelos SUVs, essa pode ser uma aposta exitosa.