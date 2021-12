Fiat introduz o câmbio automático na Nova Strada

Primeira do segmento a contar com esse recurso, a picape leve atende a um desejo dos consumidores. A transmissão automática continuamente variável (CVT) vem associada ao motor 1.3 Firefly bicombustível. Há três modos de operação do câmbio. Além do automático normal, há a possibilidade de troca manual das sete marchas simuladas, de maneira sequencial, por meio de borboletas no volante ou da própria alavanca de câmbio. Já no modo Sport, o acelerador fica mais sensível, a direção elétrica mais firme e as respostas da transmissão CVT mais rápidas. A Nova Strada automática é oferecida em duas versões: Volcano, que mantém a opção do câmbio manual, e a inédita top de linha Ranch. Os preços são, respectivamente, R$ 111.990,00 e R$ 116.990,00 A estreante configuração Ranch traz muitos diferenciais. Externamente, a carroceria agrega protetor de motor, para-barros, retrovisores pintados em preto brilhante, estribos laterais, barras do teto longitudinais, capota marítima exclusiva e rodas de liga-leve de 15 polegadas com pneus de uso misto. No interior, o painel exibe pintura em dois tons, com elementos marrons, a exemplo da mesma versão da Fiat Toro, ao redor do porta-objetos superior, contrastando com as saídas de ar em preto brilhante. O mesmo tom é usado na costura do volante de couro, na coifa do câmbio e nos bancos, que também usam revestimento marrom nas laterais.

Scooters elétricas em Porto Alegre

A Voltz, fabricante de scooters elétricas, inaugurou uma loja na capital gaúcha, na avenida Cristóvão Colombo. A abertura faz parte da estratégia de expansão da empresa, que já possui lojas-conceito em São Paulo (SP), Recife (PE), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG), além de mais de 30 unidades "pop up" (temporárias), comandadas por parceiros e instaladas em locais estratégicos, como postos de combustíveis. A Voltz planeja novas lojas-conceito em outras capitais, além de mais outros 70 pontos temporários. Em maio deste ano, a companhia recebeu um aporte de R$ 100 milhões em uma rodada de investimentos, dos quais cerca de R$ 50 milhões pretende usar para implantar uma linha de produção na Zona Franca de Manaus (AM), ainda no primeiro trimestre de 2022.

Plataforma digital

A Jaguar Land Rover passa a disponibilizar no mercado brasileiro o sistema Incontrol, plataforma digital que conecta os clientes aos veículos da marca. A partir de aplicativos licenciados para smartphones compatíveis com os sistemas operacionais Android e iOS, os proprietários poderão conferir dados de seus carros em tempo real e até mesmo controlar algumas de suas funções.

Grande potencial

A Volkswagen Caminhões e Ônibus começa a fazer testes internacionais do e-Delivery, primeiro caminhão 100% elétrico desenvolvido e produzido na América Latina. No próximo trimestre, o veículo desembarca em todos os países do continente - partindo da fábrica de Resende (RJ). A empresa considera o e-Delivery como um produto de grande potencial no mercado latino-americano. No Brasil, em menos de um mês de vendas, o lote inicial de 200 unidades esgotou.

Pneus produzidos

A Dunlop está fechando este ano com mais de 36 milhões de pneus de passeio e mais de 600 mil pneus de carga produzidos no Brasil, desde 2013. A empresa possui fábrica na cidade de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba (PR). Impulsionada por investimento de mais de R$ 1 bilhão, anunciado em julho passado, a empresa pretende mais do que dobrar a capacidade de produção dos pneus para veículos de carga, de mil para 2,2 mil ao dia até 2025.

Volvo Car Brasil acelera seu projeto de eletrificação



/VOLVO CARS/DIVULGAÇÃO/JC