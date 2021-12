A empresa confirmou a retomada das operações em sua fábrica de São José dos Pinhais (PR), a partir de meados do próximo ano. Os modelos escolhidos para a linha de montagem nacional são o Q3 e o Q3 Sportback, ambos com motor 2.0 e tração quattro.

“Estamos muito felizes em anunciar a volta da produção na fábrica de São José dos Pinhais, a única da Audi na América do Sul. Mesmo em um momento desafiador, sempre trabalhamos para viabilizar a fabricação nacional por acreditar no potencial do País e na credibilidade que a marca ganha na visão dos nossos clientes”, declarou Johannes Roscheck, CEO e presidente da subsidiária brasileira.

A empresa aproveitou o momento para divulgar uma ação relacionada à sua estratégia de eletrificação no Brasil: junto com sua rede de concessionárias irá ampliar a infraestrutura de recarga ultrarrápida para veículos elétricos.

A partir de 2022, serão investidos mais de R$ 20 milhões na instalação de estações de recarga de 150 kWh em quase todos os distribuidores da marca no País. Nesses equipamentos, o modelo 100% elétrico Audi e-tron, por exemplo, recupera até 80% da energia de suas baterias em menos de 25 minutos.