A montadora irá fechar o ano com cinco mil funcionários atuando em seu complexo industrial de Resende (RJ), juntamente com os parceiros no Consórcio Modular. Desse total, mil profissionais foram contratados desde o início da pandemia de Covid-19, dos quais 550 neste ano.

A fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus está voltando a operar com um segundo turno completo de produção, para fazer frente à demanda dos clientes em 2022. O objetivo é também sustentar o ganho de participação de mercado que a empresa registrou nos últimos meses, chegando a responder por cerca de 30% dos emplacamentos de caminhões novos e aproximadamente 27% dos de ônibus no Brasil.

“Iniciamos em Resende, há 25 anos, com apenas cem colaboradores. Hoje superamos os cinco mil profissionais. Construímos aqui nosso centro mundial de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Abrigamos em nossa fábrica o maior polo de eletromobilidade da América Latina e continuamos expandindo nossos negócios”, ressalta Roberto Cortes, presidente e CEO da VW Caminhões e Ônibus.

Com as recentes contratações, a companhia também se prepara para atender à próxima norma de emissões a entrar em vigor no Brasil: a Proconve P-8. “É nossa missão entregar sempre produtos cada vez mais eficientes, do ponto de vista ambiental e também financeiro, em qualquer norma de emissão”, complementa Cortes.