Novo Fiat Fiorino progride em segurança e tecnologia

Líder do seu segmento, com mais de 90% de participação de mercado, o veículo comercial leve sofreu uma grande reformulação na linha 2022. Começando pelo design, que ostenta faróis, para-choques, para-lamas e capô novos.

O interior também mudou, recebendo painel completamente reformulado e mais quatro porta-objetos, totalizando 13 compartimentos, entre os quais um localizado nas portas específico para máquinas de cartão - em sintonia com a proposta de uso profissional do carro. O novo quadro de instrumentos possui computador de bordo com seis funções, conta-giros e hodômetro parcial digital.

A segurança do novo Fiorino foi bastante reforçada com a incorporação de controles de tração e de estabilidade de série, bem como da sinalização de frenagem de emergência e do assistente de partida em rampa. O ar-condicionado garante conforto térmico aos ocupantes.

O motor do veículo segue sendo o 1.4 Evo Flex, mas recalibrado para cumprir as novas regras de emissões e ruído do Proconve (PL7). Os ajustes resultaram em mais economia de combustível, com uma redução de até 11,8% no consumo de gasolina e de 8,3% no de etanol.

O câmbio manual teve a segunda e terceira marchas encurtadas, assim como a marcha-ré, enquanto a quinta marcha foi alongada. A suspensão traseira ficou mais leve e resistente, melhorando a estabilidade.

A capacidade de carga do Fiorino não mudou: 650 quilos. O furgão leve da Fiat chega às concessionárias da marca apenas na versão Endurance, custando R$ 99.990,00.