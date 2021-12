Poucos dias após realizar o pré-lançamento do Tan EV, primeiro SUV elétrico de sete lugares do País, a marca chinesa informou o plano de implantar uma rede de revendas nas maiores cidades brasileiras. Nas lojas, os clientes poderão não somente adquirir veículos, mas também toda a solução para abastecimento com energia solar fotovoltaica.

O grupo EuroBike foi escolhido como primeiro representante da BYD Brasil no segmento de automóveis elétricos. A concessionária inaugural estará localizada em São Paulo (SP), com operações começando no semestre inicial do próximo ano. Posteriormente, a EuroBike abrirá pontos também em Ribeirão Preto (SP) e Brasília (DF).

Outros distribuidores devem ser nomeados em um curto espaço de tempo pela fabricante. “Mais de 20 dos maiores grupos nacionais de concessionárias mostraram grande interesse em representar a marca”, afirma Henrique Antunes, diretor-comercial da BYD Brasil.

A empresa recentemente anunciou, também, uma nova ampliação de sua fábrica solar fotovoltaica em Campinas (SP), a partir de janeiro de 2022. Além do SUV elétrico Tan EV, que chega ao Brasil em janeiro, a BYD confirmou o lançamento do sedã elétrico Han EV no ano que vem.