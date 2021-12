Com a maior diversidade e densidade de obstáculos em sua área de 35.500 metros quadrados, o complexo é considerado o mais eficiente da América do Sul em termos de aproveitamento do espaço. Um quilômetro rodado no campo de provas pode corresponder a 50 quilômetros nas estradas e, ao todo, são 26 condições diferentes de rodagem na pista de testes da empresa.