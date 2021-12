Mercedes-Benz do Brasil inicia reservas do novo Classe C

Combinando design exterior agressivo e interior tecnológico, as primeiras unidades da sexta geração do campeão de vendas da marca têm data para desembarcar no Brasil: final de janeiro de 2022. O sedã será oferecido em duas versões eletrificadas, que já podem ser encomendadas: C 200 AMG Line, por R$ 349.900,00, e C 300 AMG Line, com preço público de R$ 399.900,00.

O carro vem com sistema híbrido leve de 48V "EQ Boost" que, em sua segunda geração, produz até 27 cv e 200 Nm de torque adicionais, usados para deixar acelerações e retomadas de velocidade mais ágeis e seguras.

Tanto o Mercedes-Benz C 200 AMG Line quanto o C 300 AMG Line são equipados com um novo motor a gasolina de quatro cilindros, que rende potências diferentes em cada um, respectivamente 204 cv e 258 cv. A nomenclatura AMG Line se refere ao pacote de acabamentos desenvolvido para tornar os carros ainda mais esportivos.

A nova geração do sistema de infoentretenimento da Mercedes-Benz ganhou uma tela central de 12 polegadas - duas vezes maior do que a anterior. Entre os recursos de segurança ativa e conectividade, destaque para os radares de condução semiautônoma e para a navegação com realidade aumentada.

"O Classe C sempre foi um de nossos campeões de vendas em todo o mundo. E, agora, ele chega ainda mais impactante, oferecendo um design que combina luxo e requinte com esportividade, exclusividade e tecnologia", diz o presidente e CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, Jefferson Ferrarez.