BYD estreia em grande estilo entre os carros de passeio com SUV elétrico

A marca chinesa é uma gigante mundial da eletrificação veicular, que apostou em começar sua trajetória no Brasil no mercado de ônibus e caminhões. Mas, agora, ingressa no segmento de automóveis com o primeiro SUV de sete lugares 100% elétrico do País: o Tan EV, que começará a ser comercializado no primeiro semestre de 2022, com pré-reservas no site www.bydcars.com.br já abertas.

A bateria de 86,4 kWh do Tan EV pode ser recarregada de 30% a 80% em cerca de 30 minutos em uma corrente contínua de 110 kW. A autonomia total do veículo, segundo a fabricante, com base em padrões do Inmetro, é de até 437 quilômetros.

O SUV elétrico vem equipado com tração nas quatro rodas e possui dois motores elétricos, um em cada eixo, que geram uma potência combinada de 517 cv e torque máximo conjunto de 680 Nm. Toda essa força permite que o Tan EV acelere de zero a 100 km/h em apenas 4,6 segundos.

Com 4.87 metros de comprimento, entre-eixos de 2,82 m, largura de 1,95 m e altura de 1,72 m, o utilitário-esportivo recebe os sete possíveis ocupantes com bastante espaço. O interior exibe arquitetura minimalista, com poucos botões, uma vez que a maior parte dos comandos concentra-se na incrível tela do sistema multimídia de 15,6 polegadas, que pode alternar entre a orientação horizontal e vertical, graças a um engenhoso mecanismo elétrico de rotação.

O BYD Tan EV traz recursos de sobra. Conta com cinco câmeras para visão 360 graus, alerta de tráfego cruzado, piloto automático adaptativo (que acelera e desacelera o veículo automaticamente), sistema de permanência na faixa de rodagem e frenagem automática de emergência.