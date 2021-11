Honda apresenta a quinta geração do City

O automóvel sofreu uma renovação completa e terá configurações sedã e hatch, esta inédita no mercado nacional. Serão três níveis de acabamento: EX, EXL e a top de linha Touring.

Ambos os modelos só estarão disponíveis no ano que vem. O New City (sedã) estreia em janeiro, mas com pré-venda já aberta e com valores partindo de R$ 108.300,00. O New City Hatchback chega a partir de março, com preços a definir.

O visual do New City se caracteriza pela carroceria longa, larga e baixa, tanto no sedã como no hatchback. O design é valorizado pelos vincos definidos e pelos faróis e lanternas de LED, que se integram perfeitamente ao conjunto. Em todas as versões, o painel interno é amplo, com caráter esportivo e de fácil visualização das informações.

A família New City se destaca em capacidade de levar bagagens. No sedã, o porta-malas com volume de 519 litros está acima da média do segmento. Já o hatchback possui um sistema de modularidade interna com quatro modos, que permite acomodar objetos de diferentes dimensões - o espaço disponível total pode atingir 1.168 litros.

Os carros ganharam um motor totalmente novo e uma transmissão automática continuamente variável (CVT) otimizada. Construído em alumínio, o propulsor 1.5 flex de quatro cilindros rende potência de 126 cv a 6.200 rpm com gasolina ou etanol e torque máximo de 154,8 Nm com etanol.

O New City será o primeiro veículo da Honda fabricado no Brasil a contar com o "Sensing", pacote de tecnologias de segurança e assistência ao motorista, mas exclusivamente na versão Touring. Usando imagens captadas por uma câmera instalada no parte superior central do para-brisa, o sistema contempla cinco funções: controle de cruzeiro adaptativo, frenagem para mitigação de colisão, assistência de permanência em faixa, mitigação de evasão de pista e ajuste automático de farol alto.

A segurança é foco de outros recursos presentes nos automóveis, como controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina), alerta de baixa pressão dos pneus e câmera de ré multivisão.