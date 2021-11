Linha 2022 da Toyota SW4 tem retorno da versão Diamond

Oferecida pela primeira vez em 2018, a SW4 Diamond aposta na exclusividade e ocupa o topo da gama. Entre seus diferenciais estão a pintura bicolor; rodas, sistema ótico em LED, grade e para-choques novos.

No interior, estofados e revestimentos das portas exibem padronagem personalizada, enquanto relógios do velocímetro e tacômetro contam com layout inédito. Em relação ao nível de equipamentos, a versão Diamond acrescenta carregador de celular sem fio, ar-condicionado de duas zonas automático e digital, além de abertura de porta-malas via sensor de movimento dos pés.

Em termos de segurança, a SW4 Diamond traz novo sistema de visão 360 graus, alertas de tráfego cruzado traseiro e de ponto cego. Seu motor é turbodiesel de 2.8 litros, com 204 cv de potência.

A versão SRX da linha 2022 do Toyota SW4 também incorpora novidades: de série, virá com controle do ar-condicionado de duas zonas digital e automático, novo sistema de câmera e visão 360 graus, alertas de tráfego cruzado traseiro de ponto cego. Ambas as configurações ainda ganham função adicional no pacote de segurança ativa “Safety Sense”: detecção de pedestres e de ciclistas no sistema de pré-colisão frontal.

Toyota SW4

Versão | Preços

Diamond | R$ 406.790,00

SRX 7 lugares | R$ 389.790,00

SRX 5 lugares | R$ 383.290,00