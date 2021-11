As novidades do SUV elétrico da marca estão ligadas à conectividade e à chegada de uma nova versão: a Black Edition. Dotado de dois motores elétricos, localizados um em cada eixo, o veículo conta com 400 cv de potência e 681 Nm de torque.

Uma simplificação na interface tornou a operação do sistema de infoentretenimento do carro tão rápida e fácil quanto a de um smartphone. O aprimoramento gera uma experiência mais ágil e intuitiva, permitindo que o usuário acesse ou visualize todas as opções em no máximo dois toques na tela. A central multimídia ainda é capaz de conectar dois telefones simultaneamente via bluetooth.

A versão Black Edition se caracteriza por oferecer elementos únicos de estilo e uma especificação aprimorada, que inclui equipamentos como teto panorâmico e vidro de privacidade. Além disso, traz revestimentos em preto brilhante no interior, mesmo acabamento presente nas rodas de 20 polegadas de cinco raios.