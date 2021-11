Renault aponta para o futuro com o hatchabck Megane E-Tech Electric

A marca decidiu fabricar o inédito carro elétrico em sua planta de Douai, na França, no coração da chamada "ElectriCity" - um novo polo industrial de veículos eletrificados construído para se tornar o mais importante da Europa. A meta da Renault é fazer 400 mil modelos elétricos/ano neste centro de produção.

O Megane E-Tech Electric é um hatch com dimensões mais contidas, graças à bateria com espessura minimizada: apenas 110 milímetros, um recorde. Isso permitiu diminuir as proporções externas e baixar o centro de gravidade, gerando mais dinamismo ao dirigir.

Todas as versões do carro possuem maçanetas de porta embutidas, que surgem automaticamente por meio de um sistema elétrico. Elas retornam à posição escamoteada quando o veículo começa a rodar, dois minutos depois do estacionamento ou mediante o travamento das portas.

Destaque no interior, uma grande tela unificada em formato de "L" invertido reúne o mostrador digital do painel de instrumentos e a multimídia do console central. Recoberto por uma superfície de vidro reforçada, que incrementa sua resistência, esse enorme display vem repleto de tecnologias de ponta, empregando software com Google integrado, para uma experiência conectada, intuitiva e otimizada.

O motor do Megane E-Tech Electric é totalmente novo. Em razão do design compacto, pesa apenas 145 quilos, incluindo a transmissão automática. O propulsor elétrico virá com dois níveis de potência e torque: 130 cv e 250 Nm ou 218 cv e 300 Nm.

Também serão duas as capacidades da bateria do automóvel. A menor, de 40 kWh, garante uma autonomia de 300 quilômetros. A maior, de 60 kWh, viabiliza alcance de até 470 quilômetros.

A recarga pode ser realizada em todas as infraestruturas de corrente alternada (AC): desde uma tomada doméstica até os terminais públicos. Conforme a versão do automóvel, ainda há compatibilidade com corrente contínua (DC).