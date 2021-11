Com visual retocado, Volvo XC60 fica ainda mais tecnológico

A linha 2022 do modelo mais vendido da marca sueca em todo o mundo chega ao Brasil com atualizações por dentro e por fora. No exterior, os faróis harmonizam com o novo para-choque frontal, que recebe um desenho exclusivo para cada uma das quatro versões: Recharge Inscription Expression, Recharge Inscription, Recharge R-Design e Polestar Engineered.

A grade cromada também é nova, assim como as rodas de liga-leve. No para-choque traseiro, agora as saídas de escapamento ficam escondidas. Internamente, o painel de instrumentos traz opções inéditas de layout, com diferentes tipos de visualização, inclusive a projeção de mapa do percurso.

O XC60 passa a ser equipado com um sofisticado sistema de purificação de ar, que filtra contaminantes que penetram na cabine por meio de ionizadores de ar e forças eletrostáticas. Novos revestimentos para o interior incluem opções luxuosas sem uso de couro, como o estofamento em mescla de lã e poliéster reciclado.

O SUV também recebe dois recursos extras de assistência à direção. O “Ready to Drive” emite um aviso caso o veículo à frente se movimente e o motorista do XC60 não perceba. E o “Emergency Stop Assist” imobiliza o automóvel se o condutor não reagir a nenhum dos alertas emitidos pelo sistema.

O modelo vem com uma avançada central de infoentretenimento, com aplicativos e serviços do Google incorporados. O equipamento permite elevado grau de personalização e conectividade.

Na área da segurança ativa, Volvo XC60 adota a mais recente plataforma de sensores da marca, que consiste em uma série de radares, câmeras e sensores ultrassônicos. O recurso viabiliza a implantação de dispositivos como a frenagem automática e a prevenção de colisões.

Híbrido, o utilitário-esportivo alia um motor turbo a gasolina de 2.0 litros a um propulsor elétrico. A potência combinada é de 407 cv, com 640 Nm de torque, permitindo aceleração de zero a 100 km/h em apenas 5,3 segundos.

Todos os veículos eletrificados da Volvo trazem a denominação “Recharge”, indicando que são do tipo “plug-in”, ou seja, podem ser carregados em uma tomada. Em modo 100% elétrico, a autonomia do XC60 atinge 40 quilômetros.

"O XC60 é uma referência para a marca. Essas atualizações que chegam para o modelo 2022 reforçam nosso compromisso com a sustentabilidade e em oferecer produtos ainda mais tecnológicos", diz João Oliveira, diretor-geral de operações e inovação da Volvo Cars Brasil.

Preços Volvo XC60 2022

Versão | R$

Recharge Inscription Expression | 399.950,00

Recharge Inscription | 429.950,00

Recharge R-Design | 439.950,00

Polestar Engineered | 466.950,00

Fonte: Volvo Cars Brasil