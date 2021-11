A marca anunciou a estreia mundial do ID.5, que chega às lojas com motorizações que entregam entre 174 cv e 204 cv de potência, além do ID.5 GTX, equipado com tração integral e propulsor de 299 cv. Com design fluido e orgânico, os modelos têm aparência ultramoderna e coeficiente aerodinâmico de apenas 0,26 Cx.

Todos os motores do ID.5 são alimentados por uma bateria de longa duração que pode armazenar 77 kWh de energia, permitindo até 520 quilômetros de autonomia - na versão GTX, o alcance é um pouco menor: 480 km. A instalação central da bateria resulta em um centro de gravidade baixo e uma distribuição equilibrada de carga por eixo.

Os veículos podem ser carregados com potência de até 11 kW em um ponto de carga com corrente alternada ou em uma estação doméstica. Na estrada, pontos de carregamento rápido com corrente contínua de até 135 kW precisam de pouco mais de 30 minutos de recarga para garantir mais 390 km de autonomia para o ID.5 e 320 km para o ID.5 GTX.

Os compradores poderão escolher entre diversas variações do interior, assentos e pacotes de equipamento. Dependendo da posição dos encostos traseiros, o porta-malas possui capacidade de 549 litros a 1.561 litros. Opcionalmente, estão disponíveis o acionamento elétrico do porta-malas e um reboque elétrico rebatível.