Corolla Cross híbrido flex poupa combustível e ainda diverte o motorista

Ao completar dois anos do início da comercialização do Corolla sedã híbrido flex no Brasil, a Toyota atinge um resultado relevante: mais de 25 mil veículos eletrificados vendidos no País - para esse total, também contribuiu o SUV Corolla Cross híbrido flex.

O número registrado é superior às previsões iniciais da marca, que projetava um mix entre 15% e 20% para suas versões híbridas - hoje, o índice está em 22%. No caso do Corolla Cross, a configuração híbrida flex representa 32% dos emplacamentos.

É uma nova realidade se concretizando no mercado de automóveis. E Automotor teve a oportunidade de conhecer de perto esta mudança ao testar, durante 10 dias, um Corolla Cross híbrido flex cedido pela Toyota.

Foi a primeira vez que pudemos avaliar um carro eletrificado por mais tempo. A experiência não podia ter sido mais positiva. Ao receber o Corolla Cross híbrido flex na concessionária CarHouse, fomos comunicados de que o SUV estava abastecido 100% de etanol. Provavelmente a Toyota achou que usar este combustível, que é menos econômico do que a gasolina, demonstraria ainda melhor os benefícios da tecnologia híbrida.

Na prática, isso se confirmou. Rodando apenas na cidade, o Corolla Cross híbrido flex conseguiu média de consumo superior a 16 km/l alternando os três modos possíveis: rodando apenas com o motor a combustão, somente com os dois propulsores elétricos ou com todos conjugados. Um veículo de porte e peso semelhante, “queimando” etanol, teria dificuldade em conseguir metade dessa média de consumo.

A condução do SUV híbrido da Toyota ainda traz um elemento lúdico. Explico: o funcionamento do sistema é exibido na tela da central multimídia por meio de uma animação digital em tempo real, revelando o fluxo de energia do veículo.

Além dos momentos em que os motores térmico, elétricos ou juntos acionam as rodas, há as situações em que o propulsor a combustão recarrega as baterias - e estas também são reenergizadas quando se tira o pé do acelerador ou se freia o veículo (a chamada frenagem regenerativa). Acompanhar de forma gráfica todos esses processos é bem divertido.

Para além das suas características de carro eletrificado, o Corolla Cross híbrido flex ainda agrada em outros aspectos. São destaques o design, o silêncio interno (também “efeito colateral” da propulsão híbrida), o espaço e o conforto da cabine, bem como a oferta de recursos de segurança e assistência ao motorista.

Os automóveis híbridos parecem ser a melhor solução de eletrificação para a condição econômica, estrutural e geográfica do Brasil. A Toyota escolheu esse caminho e já está colhendo frutos positivos da decisão.