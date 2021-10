Chevrolet lança a S10 Z71, versão radical da picape

O modelo se diferencia por um pacote de atributos exclusivos e funcionais para trilhas, incluindo um robusto conjunto mecânico, de chassi, suspensão e tração. Concebida pelos times de desenvolvimento de produto da General Motors dos Estados Unidos e do Brasil, a S10 Z71 possui mais de 20 itens de personalização.

Com a introdução da nova versão, por R$ 260.490,00, a S10 Turbo Diesel de cabine dupla passa a ser comercializada em cinco níveis de acabamento: LS, LT, Z71, LTZ e High Country. A novidade começa a chegar às concessionárias Chevrolet nos próximos dias.

O motor da S10 Z71 é o 2.8 turbodiesel de 200 cv de potência e 500 Nm de torque, gerenciado por uma transmissão automática de seis marchas. Um seletor eletrônico faz a ativação da tração 4x4 e da reduzida, além do controle de velocidade para descidas íngremes - o sistema, acionado por um botão no painel, ajuda a reduzir derrapagens nessas situações.

Bem equipada, a Chevrolet S10 Z71 traz seis airbags, câmera de ré de alta definição, controle eletrônico de estabilidade e de tração, sistema multimídia MyLink, pneus todo-terreno e direção com assistência elétrica inteligente, que compensa possíveis inclinações da via e reduz trepidações no volante geradas por eventuais desbalanceamentos das rodas.