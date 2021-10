Arocs 8x4 é novidade da Mercedes-Benz no segmento de caminhões off-road

O modelo extrapesado basculante foi projetado para suportar situações extremas de operação, caracterizadas por topografias exigentes. Mesmo sob temperaturas muito altas ou baixas, mantém excelente padrão de desempenho e produtividade. Por tudo isso, o veículo é indicado para atividades de mineração, construção civil pesada e para grandes obras de infraestrutura.

Inédito, o Mercedes-Benz Arocs 8x4 tem capacidade técnica para até 58 toneladas de peso bruto total (PBT) e 150 toneladas de capacidade máxima de tração (CMT), conforme as condições de uso. E está preparado para receber básculas de 20 a 24 metros cúbicos de capacidade volumétrica de carga.

O trem de força do caminhão combina um motor de 13 litros, que oferece potência de 510 cv a 1.800 rpm e torque de 2.400 Nm a 1.100 giros, com um câmbio automatizado de 12 marchas, que faz trocas mais rápidas e eficientes. Sua suspensão otimizada proporciona maior durabilidade e confiabilidade.

“O Arocs 8x4 será a nova referência no Brasil em disponibilidade e produtividade nas operações fora de estrada. Mais de 200 unidades já foram comercializadas, com as primeiras entregas previstas ainda para este ano”, diz Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas de veículos comerciais da Mercedes-Benz no País.

Ari de Carvalho, diretor de marketing da mesma unidade de negócios da empresa, complementa: “o Arocs traz uma série de características específicas para o Brasil e para outros países com condições extremas de operação fora de estrada como as nossas, porque também será exportado, a partir do ano que vem, para a América Latina e outros continentes”.